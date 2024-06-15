В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил врачебную амбулаторию в селе Шайкорык, построенную в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», и ознакомился с деятельностью завода Super-pharm по производству медицинских изделий в селе Айша-биби недалеко от областного центра, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Главе Правительства доложили, что в регионе ведется строительство 26 объектов здравоохранения, 20 из которых возводят в рамках Национального проекта, в том числе врачебные амбулатории, медицинские и фельдшерско-акушерские пункты. Износ медучреждений в области будет снижен с 40,3% до 36,5%. Кроме того, 4,5 млрд тенге направлено на закуп 125 единиц медоборудования и 30 санитарных автомобилей.

В селе Шайкорык население достигло почти 6 тыс. человек. Медуслуги оказывали в старом здании, а за диагностикой и анализами местным жителям приходилось ездить в райцентр за 25 км, что доставляло неудобства.

Открытие новой врачебной амбулатории — это реализация прямого поручения Главы государства о развитии медицинской инфраструктуры на селе, оказания качественной медпомощи в шаговой доступности. В новом здании есть лаборатория, УЗИ, ЭКГ и другие аппараты, можно попасть на прием к узкопрофильным специалистам.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Также был представлен передвижной медицинский комплекс, переданный районной амбулатории, призванный обеспечить жителям отдаленных населенных пунктов оказание качественных медицинских услуг широкого спектра.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Всего в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» будет построено 655 объектов по стране. Доля охвата сельских населенных пунктов новыми зданиями медучреждений увеличилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Премьер-Министр отметил необходимость расширения рядов новых объектов, а также указал на проблему дефицита кадров.

— Глава государства поручил обеспечить строительство и модернизацию объектов сельского здравоохранения. Больницы и поликлиники должны отвечать всем современным стандартам качества и комфорта. При этом одной только инфраструктуры недостаточно. Нужно постоянно повышать кадровый потенциал. Поэтому перед запуском новых медучреждений помимо технического оснащения, акимату нужно уделять внимание и заниматься привлечением квалифицированных специалистов, создавать соответствующие для них условия, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава Правительства поручил акимату совместно с Министерством здравоохранения обеспечить своевременное и качественное завершение строительства всех медобъектов в рамках нацплана в регионе до конца года, а также с Министерством науки и высшего образования — усилить механизмы привлечения врачей и медработников.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Руководитель управления здравоохранения Жанар Оспанова доложила, что с 2022 года в регион прибыли 234 молодых специалиста, 2,5 тыс. врачей в ближайшее время пройдут обучение для повышения квалификации.

В Жамбылской области ведется комплексная работа по развитию фармацевтической промышленности. Здесь производятся одноразовые медицинские изделия, системы для переливания инфузионных растворов, крови и кровезаменителей, контейнеры для сбора биологических жидкостей и др. Завод Super-Pharm планирует обеспечивать отечественные медучреждения изделиями из нетканых материалов, лейкопластырями, спиртовыми салфетками, одноразовыми инъекционными шприцами в объеме 300 млн единиц в год. Технологический процесс имеет законченный цикл — от сырья до готовой продукции.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Фото: пресс-служба Правительства РК