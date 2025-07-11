Больничные кровати за миллион: в Кызылорде раскрыта схема хищений бюджетных средств

Главный бухгалтер больницы совершил хищение денежных средств путем завышения закупочной стоимости медицинских кроватей.

Для обоснования высокой цены использовались подложные ценовые предложения, подготовленные супругой подозреваемого. По итогам проведённого тендера между ТОО и больницей заключён договор на закупку 220 медицинских кроватей общей стоимостью 259 млн тенге, цена одной кровати составила 1,2 млн тенге. При этом реальная закупочная стоимость одной кровати не превышала 460 тысяч тенге — в три раза ниже заявленной.

Таким образом, сумма необоснованно завышенных расходов составила 129 млн тенге. В ходе следствия на имущество подозреваемых стоимостью 111 млн тенге наложен арест. Ущерб государству на сумму 129 млн тенге возмещён в полном объёме. Главный бухгалтер помещен под стражу сроком на 2 месяца. Уголовное дело направлено в суд.