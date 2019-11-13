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Боливийский кризис: Жанин Аньес объявила себя временным президентом

13 Ноября 2019 08:40
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Боливийский кризис: Жанин Аньес объявила себя временным президентом

СУКРЕ. КАЗИНФОРМ - Сенатор боливийской оппозиции Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны после отставки Эво Моралеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

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Члены парламента от партии Моралеса бойкотировали парламентскую сессию, где была озвучена новость, это означало, что для назначения не было кворума.

В воскресенье второй вице-спикер Аньес сказала, что она следующая в очереди на пост президента в соответствии с конституцией и пообещала провести выборы в ближайшее время.

Напомним, бывший президент Моралес покинул Боливию и бежал в Мексику, где ему было предоставлено убежище, так как, по его словам, его жизнь в опасности.

Моралес ушел в отставку в воскресенье после нескольких недель протестов по поводу спорных результатов президентских выборов. Он сказал, что был вынужден уйти, но сделал это добровольно, «чтобы больше не было кровопролития». В отставку его попросили уйти военные страны, оппозиция и профсоюзы.

Во вторник г-жа Аньес временно взяла под контроль Сенат, став следующей в очередь на пост президента после ряда отставок более высокопоставленных чиновников. В случае отставки президента и вице-президента страну, согласно конституции, должен возглавить председатель Палаты сенаторов. Если же со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов, но Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку.

BBC News отмечает, что Моралес осудил заявление Аньес о временном президентстве и написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что это «самый подлый и бесчестный переворот в истории».

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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Татьяна Кудренок

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