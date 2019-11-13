Боливийский кризис: Жанин Аньес объявила себя временным президентом

СУКРЕ. КАЗИНФОРМ - Сенатор боливийской оппозиции Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны после отставки Эво Моралеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Члены парламента от партии Моралеса бойкотировали парламентскую сессию, где была озвучена новость, это означало, что для назначения не было кворума.

В воскресенье второй вице-спикер Аньес сказала, что она следующая в очереди на пост президента в соответствии с конституцией и пообещала провести выборы в ближайшее время.

Напомним, бывший президент Моралес покинул Боливию и бежал в Мексику, где ему было предоставлено убежище, так как, по его словам, его жизнь в опасности.

Моралес ушел в отставку в воскресенье после нескольких недель протестов по поводу спорных результатов президентских выборов. Он сказал, что был вынужден уйти, но сделал это добровольно, «чтобы больше не было кровопролития». В отставку его попросили уйти военные страны, оппозиция и профсоюзы.

Во вторник г-жа Аньес временно взяла под контроль Сенат, став следующей в очередь на пост президента после ряда отставок более высокопоставленных чиновников. В случае отставки президента и вице-президента страну, согласно конституции, должен возглавить председатель Палаты сенаторов. Если же со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов, но Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку.

BBC News отмечает, что Моралес осудил заявление Аньес о временном президентстве и написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что это «самый подлый и бесчестный переворот в истории».