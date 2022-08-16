Боливия подтвердила 15 случаев заражения оспой обезьян

СУКРЕ. КАЗИНФОРМ – В понедельник министр здравоохранения и спорта Джейсон Ауза сообщил, что в Боливии подтверждено 15 случаев заражения оспой обезьян, все в восточном городе Санта-Крус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Во всех случаях инфицированными являются мужчины в возрасте от 22 до 43 лет. В настоящее время все они находятся в стабильном состоянии и под наблюдением врачей.

В стране был зарегистрирован 71 предполагаемый случай заболевания, из которых 15 были подтверждены. Под наблюдением находятся 30 человек, которые имели непосредственные контакты с инфицированными больными.

По данным властей, 11 случаев заражения были зафиксированы в Санта-Крусе, в то время как трое больных прибыли из Бразилии и один из Чили.

В связи с ростом случаев заражения оспой обезьян в Боливии усилен эпидемиологический надзор для предотвращения более масштабной вспышки инфекции.









Фото: Reuters















