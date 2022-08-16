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    09:22, 16 Август 2022 | GMT +6

    Боливия подтвердила 15 случаев заражения оспой обезьян

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    СУКРЕ. КАЗИНФОРМ – В понедельник министр здравоохранения и спорта Джейсон Ауза сообщил, что в Боливии подтверждено 15 случаев заражения оспой обезьян, все в восточном городе Санта-Крус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    Во всех случаях инфицированными являются мужчины в возрасте от 22 до 43 лет. В настоящее время все они находятся в стабильном состоянии и под наблюдением врачей.

    В стране был зарегистрирован 71 предполагаемый случай заболевания, из которых 15 были подтверждены. Под наблюдением находятся 30 человек, которые имели непосредственные контакты с инфицированными больными.

    По данным властей, 11 случаев заражения были зафиксированы в Санта-Крусе, в то время как трое больных прибыли из Бразилии и один из Чили.

    В связи с ростом случаев заражения оспой обезьян в Боливии усилен эпидемиологический надзор для предотвращения более масштабной вспышки инфекции.



    Фото: Reuters






    Теги:
    Мировые новости Оспа обезьян
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