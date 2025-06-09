Болгария заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном — Румен Радев

— Недавно Совет министров Болгарии одобрил проект Меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Болгарией в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Как Вы оцениваете перспективы углубления экономического сотрудничества между нашими странами в этом контексте?

— Средний коридор, официально именуемый Транскаспийским международным транспортным маршрутом, обладает значительным потенциалом для укрепления связей между Болгарией и Казахстаном в ближайшем будущем. Являясь мультимодальным торговым маршрутом, соединяющим Европу и Китай через Казахстан, Кавказ и Балканы, он приобретает всё большее значение в контексте глобального геополитического ландшафта.

После снижения значимости Северного коридора — традиционного маршрута из Китая в Европу через Россию — в результате войны в Украине и сопутствующего санкционного режима, международные грузоперевозки всё активнее переориентируются на альтернативный Средний коридор. В 2024 году объём грузоперевозок по этому маршруту достиг 4,5 миллиона тонн, что примерно на 65% больше по сравнению с предыдущим годом и в разы превышает показатель 2021 года (586 тысяч тонн).

Благодаря существующим сухопутным маршрутам между Болгарией и Турцией, а также морскому сообщению через Чёрное море, соединяющему болгарские порты Варна и Бургас с грузинским портом Поти, транспортное сообщение между Болгарией и Казахстаном обладает значительным потенциалом для расширения и увеличения объёмов перевозок за счёт использования Среднего коридора и его продолжения на Балканах.

В этом контексте Средний коридор представляет собой ключевую стратегическую инициативу, способствующую развитию перспективного сотрудничества между Республикой Болгария и Республикой Казахстан. Он может рассматриваться также как логическое продолжение трансъевропейского транспортного коридора VIII, проходящего через Болгарию, соединяющего Северную Македонию, Албанию и Италию и играющего важную роль в обеспечении связи между Адриатическим и Чёрным морями.

Фото: Midjourney

Средний коридор базируется, прежде всего, на существующей железнодорожной и портовой инфраструктуре, но для его полноценной реализации требуются дальнейшие инвестиции и развитие. Страны, находящиеся вдоль маршрута, предпринимают активные шаги для того, чтобы позиционировать его как жизнеспособную альтернативу Северному и Южному коридорам. В числе этих мер — модернизация и расширение портовой, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.

Безусловно, растущая значимость Среднего коридора приведёт к углублению экономического сотрудничества и расширению торговых связей между нашими странами, которые играют ключевую роль в его развитии и функционировании. Более того, важно осознавать, что данный маршрут представляет собой не только транспортный, но и энергетический, а также цифровой коридор с огромным потенциалом дальнейшего роста.

Для достижения желаемых результатов необходимо задействовать весь спектр имеющихся инструментов и обеспечить вовлечение всех заинтересованных сторон не только на уровне государственных структур, но и в деловых кругах. В ходе моего визита в Казахстан меня сопровождает представительная бизнес-делегация, в состав которой входят руководители ведущих и успешных болгарских компаний, работающих в сферах транспорта, логистики, энергетики и информационных технологий.

В рамках визита в Астане состоится бизнес-форум, который станет площадкой для установления прямых контактов и деловых связей между компаниями Болгарии и Казахстана. Это мероприятие будет способствовать дальнейшему продвижению Среднего коридора и укреплению экономических отношений между нашими странами.

Фото: Akorda

— Центральная Азия всё активнее выходит на международную арену как единый регион. Насколько Болгария заинтересована в расширении взаимодействия не только с Казахстаном, но и со странами Центральной Азии в целом — например, в сфере энергетики или образования?

— Обнадёживает тот факт, что страны Центральной Азии уже начали сотрудничество по вопросам экологии и изменения климата — проблемам, которые в последние годы имели серьёзные экономические и социальные последствия для региона.

Проблема водоснабжения остаётся одной из наиболее острых и затрагивает весь регион. Как и во многих других частях мира, страны Центральной Азии пришли к осознанию того, что только через сотрудничество можно достичь реальных результатов.

Вода играет ключевую роль в жизни городов, сельском хозяйстве и энергетике. В то же время, обильные осадки последних лет имели катастрофические последствия: массовые наводнения нанесли значительный ущерб, в том числе сельскому хозяйству. Совместное преодоление последствий этих климатических аномалий и объединение усилий по их предотвращению стали прочной основой для развития более тесного сотрудничества стран Центральной Азии в геополитических вопросах, экономических и бизнес-проектах, образовательных программах и других сферах.

Стремительно растущее геополитическое значение Среднего коридора, о чём уже упоминалось ранее, — ещё один важный фактор, способствующий объединению усилий. Расширение и модернизация соответствующей транспортной и логистической инфраструктуры отвечает интересам всех стран-участниц, и выгоды от такого взаимодействия уже очевидны. Как было отмечено, Болгария заинтересована в сотрудничестве с государствами Центральной Азии с целью расширения связей через Средний коридор. Этот перспективный глобальный маршрут обладает высоким потенциалом для перевозки значительных объёмов грузов.

Ещё одним важным направлением сотрудничества является энергетика. Мы уже запустили проект по передаче «зелёной» электроэнергии из Азербайджана и других стран Кавказа через Чёрное море в страны Восточной и Центральной Европы. Аналогичный проект мог бы стать перспективным направлением для углубления партнёрства Болгарии с Центральной Азией.

Фото: Midjourney

Также важным направлением является сотрудничество в области образования и трудовых ресурсов. Это особенно актуально с учётом демографической ситуации в Европе, где наблюдается старение населения, в то время как в странах Центральной Азии проживает молодое, энергичное поколение, заинтересованное в обучении и трудоустройстве в странах Европейского союза. Мы уже начали сотрудничество с Узбекистаном в этих сферах.

— Какую роль, по Вашему мнению, должны играть малые и средние государства в обеспечении глобальной стратегической стабильности и диверсификации внешней политики?

— Этот вопрос чрезвычайно сложен, и простых ответов здесь быть не может. Тем не менее, складывающаяся геополитическая ситуация, по-видимому, создаёт для малых и средних государств более благоприятные условия для того, чтобы занять своё место в формирующемся новом международном порядке, выступая в качестве важного балансирующего фактора и внося разнообразие во внешнюю политику.

В эпоху противостояния двух глобальных сверхдержав такие государства лишь в исключительных случаях могли позволить себе не следовать политике доминирующей стороны.

Современная мировая система, находящаяся в стадии формирования и перехода к многополярности, даёт малым и средним странам больше возможностей для проявления гибкости и самостоятельности во внешнеполитических вопросах. Они получают возможность — как самостоятельно, так и в рамках регионального взаимодействия — заявлять о своих позициях и интересах, которые не обязательно совпадают с интересами крупных держав.

Приверженность принципам ООН и нормам международного права даёт таким государствам как моральное право, так и политическую защиту, позволяющие им вызывать несогласие и, по крайней мере в политической форме, выступать против нарушений основанного на правилах международного порядка.

— На полях 92-й Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения животных Казахстан и Болгария обсудили программу развития промышленных молочно-товарных ферм, которая предусматривает импорт племенного молочного крупного рогатого скота из стран Европейского союза. Как планируется развивать сотрудничество с Казахстаном в этой сфере в части ветеринарной безопасности и логистики при поставках племенного КРС?

— Болгария обладает серьёзным опытом в области промышленного молочного скотоводства. На территории нашей страны расположена крупнейшая молочная ферма в Восточной Европе. Кроме того, в этой сфере активно работают научные и образовательные учреждения высокого уровня. Интенсивно развиваются и геномные технологии. Благодаря такой базе Болгария обладает потенциалом стать ведущим партнёром со стороны Европы в обмене племенными животными, технологиями и успешными практиками. Вместе с тем, создание логистических коридоров для транспортировки животных, организованных таким образом, чтобы гарантировать ветеринарную безопасность, потребует серьёзной и целенаправленной работы. Это подчёркивает значимость сотрудничества как в установлении бизнес-партнёрств, так и в межведомственном взаимодействии.

— Брюссель официально одобрил переход Болгарии на евро с 1 января 2026 года. Какие ключевые экономические и социальные изменения Вы ожидаете от вступления в Еврозону? Как Болгария планирует минимизировать возможные риски, связанные с этим шагом?

— С момента вступления Болгарии в Европейский союз несколько правительств ставили своей целью присоединение к Еврозоне, что также является обязательством страны, закреплённым в Договоре о присоединении к ЕС. В среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается, что присоединение к Еврозоне принесёт значительные преимущества экономике Болгарии. Использование евро должно способствовать повышению стабильности и финансовой интеграции экономики, привлечению большего объёма иностранных инвестиций и открытию новых торговых возможностей.

Однако важно учитывать, что вступление в Еврозону затронет каждого гражданина Болгарии. Последний опрос Евробарометра, проведённый ЕС, показал, что 50% болгар выступают против принятия евро на данном этапе, тогда как 43% поддерживают этот шаг. Существуют опасения, что введение евро может привести к росту цен, подобно опыту некоторых стран, уже вошедших в Еврозону.

Поэтому поддержка общества имеет принципиальное значение для успешной реализации этой масштабной трансформации. Она может быть достигнута лишь при условии серьёзной приверженности со стороны ответственных институтов — не через императивный политический тон, а посредством реальных действий, направленных на предотвращение любых попыток недобросовестных рыночных спекуляций с потребительскими ценами. Глубокий анализ социальных и экономических последствий принятия евро, а также соответствующие институциональные меры являются не менее важными, и именно на это рассчитывают граждане Болгарии.