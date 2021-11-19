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Болгария может стать источником нового варианта вируса, считает Еврокомиссар

19 Ноября 2021 19:45
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Болгария может стать источником нового варианта вируса, считает Еврокомиссар

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон находится с рабочим визитом в Болгарии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

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По словам Т. Бретона, уровень вакцинации в Евросоюзе составляет 76 процентов, но в некоторых странах союза уровень вакцинации слишком низкий. «Поэтому я приехал в Болгарию, чтобы узнать, чем мы можем вам помочь», - сказал Т. Бретон болгарским журналистам.

«Ответственность за здоровье населения лежит на государствах-членах, и ЕС не несет за это никакой ответственности. Болгария обязана иметь свою собственную стратегию здравоохранения, но я несу ответственность за то, чтобы каждая страна получила все необходимое для борьбы с пандемией», - заявил Еврокомиссар.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что в Болгарии достаточно вакцин, и пока это единственный инструмент для борьбы с пандемией. Т.Бретон уверен, что вакцины эффективны в борьбе с пандемией.

«Болгария - не остров, и может быть конкретная причина столь низкого уровня вакцинированных - 28 процентов. Проблема в том, что с приближением следующей волны в Болгарии есть риск, что она превратится в очаг пандемии. Это риск для всех остальных граждан. Страна может стать источником новой версии вируса, потому что многие болгары не вакцинированы, и это очень плохо» - сказал Т. Бретон.

«Когда началась пандемия, 60 процентов жителей Болгарии заявили, что собираются пройти вакцинацию, но затем ситуация изменилась. Поначалу колебаться - это нормально, но теперь мы видим, что от вакцин нет побочных эффектов. Они эффективны, и это единственное решение для борьбы с новой волной», - сказал Тьерри Бретон.

По его словам, в больницах большое количество людей, которые не были вакцинированы.



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#Евросоюз   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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