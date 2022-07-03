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    05:46, 03 Июль 2022 | GMT +6

    Болезни системы кровообращения диагностировали у 24% взрослых жителей СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на диспансерном учете с болезнями системы кровообращения состоит 98 871 пациент, или 24% взрослого населения региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы кардиологического центра, наибольшее число пациентов – около 60 тыс. человек – страдают артериальной гипертензией, свыше 23 тыс. – ишемической болезнью сердца, более 16 тыс. – стенокардией. У остальных - нарушение ритма сердца, заболевания сосудов головного мозга.

    «Острая коронарная недостаточность – патология сердечно-сосудистой системы, при которой нарушается кровоснабжение сердечной мышцы, миокард не получает необходимый объем питательных веществ и кислорода. Когда изменения происходят постепенно, речь идет о хронической форме сердечной недостаточности. При стремительно развивающемся нарушении говорят о том, что развился синдром острой коронарной недостаточности. Такое состояние опасно для жизни, так как в процессе изменений происходит накопление продуктов окисления, что чревато сбоями в работе миокарда, разрывом сосудов, гибелью тканей, остановкой сердца», - проинформировал главный внештатный кардиолог области Кирилл Кушербаев.

    Врач добавил, что в последние годы прослеживается устойчивая тенденция к «омоложению» сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин и женщин трудоспособного возраста.

    Спровоцировать нарушение работы артерий может возраст - для мужчин старше 45 лет, для женщин старше 55 лет – гипертония, высокая концентрация холестерина в крови, курение, гиподинамия, неправильное питание, избыточная масса тела, сахарный диабет, стрессы и наследственная предрасположенность.

    Приступ обычно развивается в момент высоких физических нагрузок либо стресса, часто в утренние часы. Его необходимо сразу же купировать. При возникновении острой боли за грудиной следует вызвать скорую помощь.

    «При острой коронарной патологии время всегда работает против нас. Оптимальные временные рамки обращения в медицинское учреждение - это 30-60 минут от начала клинических симптомов, с каждым часом прогноз значительно ухудшается. Зависит он и от масштаба зоны поражения сердечной мышцы. При крупноочаговом инфаркте летальный исход в течение нескольких минут наступает примерно у 25% пациентов. Более благоприятный прогноз у тех, кто попал в больницу. Примерно в 85% случаев наблюдается 28-дневная выживаемость. Годовой порог выживаемости среди этой категории составляет 80%, 5-летней – 75%, 10-летней – 50%. При мелкоочаговом поражении прогноз улучшается», - сказал Кирил Кушербаев.


    Фото: arztsuche24.at



    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область Здравоохранение Статистика
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