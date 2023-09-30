Болезнь X: как ИИ может помочь подготовиться к новым эпидемиям

Учёные тестируют инструменты искусственного интеллекта (ИИ), включая большие языковые модели типа ChatGPT, для моделирования эпидемий вирусных инфекций, передает со ссылкой на euronews МИА «Казинформ».

Что, если бы мы научились быстро интерпретировать большие объёмы медицинских данных и на их основе прогнозировать, как долго пациент может пробыть в больнице? Или смоделировать поведение человека при той или иной эпидемии, чтобы таким образом найти подходящие методы её сдерживания?

Задавшись этими вопросами, учёные тестируют новые модели искусственного интеллекта (ИИ). Цель: научиться эффективно и точно прогнозировать возникновение вспышек вируса в будущем, таких как "болезнь Х" - неизвестный патоген, который может вызвать эпидемию, подобную COVID-19.

- Одно из преимуществ анализа больших массивов данных на основе ИИ заключается в том, что он даёт возможность очень рано выявлять потенциальные аномалии в состоянии здоровья населения, - заявил в интервью Euronews Next Ален Лабрик, директор Департамента цифрового здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Есть множество вариантов применения такого передового инструмента вычислений, как искусственный интеллект, для совершенствования методов выявления новых эпидемий и пандемий, а также реагирования на них, считает Ален Лабрик.

Однако он добавил, что для достоверности результатов крайне важно устранять элементы предвзятости и вводить проверенные, репрезентативные данные. Исследования в этой области хоть и набирают ход, но для внедрения некоторых из этих новых моделей на практике может потребоваться время.