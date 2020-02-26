Болезнь села Калачи: люди хотят знать, куда ушли выделенные на решение проблемы деньги
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев обратился с депутатским запросом к Генеральному прокурору РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Более четырех лет прошло с того времени, когда в трагических событиях в селе Калачи и поселка Косогорский Есильского района Акмолинской области, происходили случаи засыпания людей. Этой болезни подверглись более 180 человек, многие из которых и до сих пор ощущают недомогание», - заявил депутат на пленарном заседании Мажилиса.
Он напомнил, что по этому вопросу было принято решение Правительства о переселении граждан в другие места, на что были выделены специальные средства.
«Это событие можно было и забыть, но жители этих мест настаивают на проведении расследования, куда израсходовались деньги, выделенные на строительство жилья», - отметил мажилисмен.
«Вчера они были у нас, обращаются. Там еще проживают более 30 семей. Они настаивают на том, чтобы были расследованы случаи. Они посчитали, что сумма была около 1 миллиарда 800 миллионов тенге», - заключил В. Косарев.
- Казахстанцы пожаловались депутатам на нашествие грызунов и насекомых
- Когда закончат реконструкцию пограничного пункта Кордай
- Нурлан Нигматулин: новые поправки призваны повысить доверие граждан к судебной системе
- Сделать судебный процесс более понятным для людей намерены в Казахстане
- Сделать судью более свободным предлагает глава коллегии Верховного суда
- Запрет на строительство зданий возле военных складов хотят ввести в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана