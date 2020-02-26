Болезнь села Калачи: люди хотят знать, куда ушли выделенные на решение проблемы деньги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев обратился с депутатским запросом к Генеральному прокурору РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более четырех лет прошло с того времени, когда в трагических событиях в селе Калачи и поселка Косогорский Есильского района Акмолинской области, происходили случаи засыпания людей. Этой болезни подверглись более 180 человек, многие из которых и до сих пор ощущают недомогание», - заявил депутат на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что по этому вопросу было принято решение Правительства о переселении граждан в другие места, на что были выделены специальные средства.

«Это событие можно было и забыть, но жители этих мест настаивают на проведении расследования, куда израсходовались деньги, выделенные на строительство жилья», - отметил мажилисмен.

«Вчера они были у нас, обращаются. Там еще проживают более 30 семей. Они настаивают на том, чтобы были расследованы случаи. Они посчитали, что сумма была около 1 миллиарда 800 миллионов тенге», - заключил В. Косарев.