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Болезнь села Калачи: люди хотят знать, куда ушли выделенные на решение проблемы деньги

26 Февраля 2020 14:23
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Болезнь села Калачи: люди хотят знать, куда ушли выделенные на решение проблемы деньги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев обратился с депутатским запросом к Генеральному прокурору РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Более четырех лет прошло с того времени, когда в трагических событиях в селе Калачи и поселка Косогорский Есильского района Акмолинской области, происходили случаи засыпания людей. Этой болезни подверглись более 180 человек, многие из которых и до сих пор ощущают недомогание», - заявил депутат на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что по этому вопросу было принято решение Правительства о переселении граждан в другие места, на что были выделены специальные средства.

«Это событие можно было и забыть, но жители этих мест настаивают на проведении расследования, куда израсходовались деньги, выделенные на строительство жилья», - отметил мажилисмен.

«Вчера они были у нас, обращаются. Там еще проживают более 30 семей. Они настаивают на том, чтобы были расследованы случаи. Они посчитали, что сумма была около 1 миллиарда 800 миллионов тенге», - заключил В. Косарев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Мажилис, Общество благополучия: 10 целей десятилетия,
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Азамат Сыздыкбаев

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