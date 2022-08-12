12 Августа 2022 05:31

Болезнь грязных рук выявили у 119 жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 119 случаев энтеробиоза, из которых 93% приходятся на детей в возрасте до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, энтеробиоз – это то же, что глистная инвазия, болезнь грязных рук.

«Энтеробиоз у детей является повсеместно распространенной паразитарной инфекцией. Резервуаром и источником заражения служат больные им дети и взрослые. Фекально-оральный механизм передачи реализуется пищевым и бытовым путями. От момента заражения до развития симптоматики проходит 12-14 дней. Ребятишки, страдающие глистной инвазией, могут заразить не только себя, но и других, поэтому распространенность энтеробиоза особенно высока в детских коллективах», - проинформировали в пресс-службе.

Заподозрить наличие остриц у ребенка по его жалобам на анальный зуд, более выраженный вечером и ночью. При осмотре перианальной области выявляется покраснение, местное раздражение и расчесы кожи, иногда – экзема и мокнущий дерматит. У детей снижается аппетит, стул становится неустойчивым, возникает вздутие живота, тошнота, рвота. Нарушение процесса всасывания пищевых веществ сопровождается потерей массы тела, задержкой роста и развития.

Клинический анализ крови при энтеробиозе у детей характеризуется стойкой эозинофилией. Скрининговым методом выявления яиц остриц служит отпечаток или соскоб на энтеробиоз с перианальных складок. Материал получают в утренние часы до подмывания ребенка с помощью липкой ленты или ватной палочки. Для достоверности диагностики соскоб/отпечаток повторяют трижды с интервалом 2-3 дня, что повышает точность выявления энтеробиоза у детей до 90%.

Медикаментозное лечение энтеробиоза и соблюдение гигиенических мероприятий позволяет избавить детей от остриц. Однако при сохранении контактов с источником заражения возможна повторная глистная инвазия.

Профилактика заключается в привитии детям навыков гигиены с раннего возраста. Следует коротко остригать ребенку ногти, приучать мыть руки после туалета, перед едой, после прогулки, утром и вечером подмывать ребенка, ежедневно менять нательное белье, запрещать сосать пальцы и грызть ногти, чаще менять постельное белье, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.