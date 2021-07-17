Болейте за нас. Алга, Казахстан! - Василий Левит перед вылетом на Олимпиаду

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 16 июля основная часть команды олимпийцев из Казахстана отправилась в Японию. Титулованный боксер Василий Левит перед вылетом обратился к казахстанцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Василий Левит: «Друзья, приветствую. Дождались, сегодня вылетаем. Болейте за нас, поддерживайте. Алга, Казахстан».

Также с небольшим заявлением выступил и ватерполист Мурат Шакенов.

«Вылетаем в Токио. Осталось не так много времени. Постараемся выложиться на все сто процентов. Алга, Казахстан».

Первая часть делегации вылетела из Алматы в Токио чартерным рейсом с исключительными мерами безопасности. Контакты делегации, персонала аэропорта и авиакомпании сведены к минимуму. Все авиационные сотрудники дважды прошли ПЦР-тестирование.

Вторым рейсом 28 июля, в соответствии с графиком выступлений, в Японию отправятся борцы, команды по художественной гимнастике, артистическому плаванию, пятиборью и часть легкоатлетов – всего 43 человека.

Всего в составе олимпийской команды Казахстана 96 спортсменов, которые завоевали 97 лицензий.

Церемония открытия Олимпийских игр начнётся на токийском стадионе 23 июля в 17 часов по времени Нур-Султана.