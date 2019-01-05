Болельщики выбрали лучший трансфер «Астаны» в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среди болельщиков «Астаны» прошло голосование по определению лучшего трансфера 2018 года, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Летом прошлого года состав столичной команды пополнило пять легионеров - защитник Антонио Рукавина, полузащитники Ричард Алмейда и Педро Энрике, а также два форварда - Рангело Янга и Джуниор Кабананга, который вернулся в состав клуба после полугодичного отсуствия.

Всего проголосовало 4 641 человек. Более 50% голосов отдали за трансфер Педро Энрике. Техничный бразилец сыграл за чемпионов Казахстана 19 матчей, в которых отличился 3 голами и 1 результативной передачей (все в рамках Лиги Европы).

ТОП-3 лучших трансфера 2018 года:

1.Педро Энрике 53,72%

2. Антонио Рукавина 29,71%

3.Джуниор Кабананга 10,67%