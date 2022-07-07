7 Июля 2022 15:11

Болельщики «Тобола» установили рекорд на старте Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 8 тыс. зрителей посетили матч костанайского «Тобола» в Лиге чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между костанайским «Тоболом» и венгерским «Ференцварошом» (0:0) на «Центральном» стадионе Костаная посетили 8 тыс. 420 зрителей.

Ранее рекордом на домашнем поле костанайского клуба в матчах еврокубков была встреча против турецкого «Галатасарая», на которой в 2009 году было 8 тыс. 320 зрителей.

Как ранее сообщалось, костанайский «Тобол» провел первый матч в Лиге чемпионов спустя одиннадцать лет.





Фото: kazfootball.kz