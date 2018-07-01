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Болельщики смогут отпроситься с работы на матч «Кайрата» в Лиге Европы

19 Июля 2018 13:20 500
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Болельщики смогут отпроситься с работы на матч «Кайрата» в Лиге Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Кайрат» подготовил специальную служебную записку за подписью генерального директора Алишера Апсалямова, которую можно показать своему руководителю и отправиться на стадион заранее, передает СИА «SPORTINFORM».

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«Друзья, в матче с «Энгордани» мы хотим видеть каждого болельщика! В силу тяжелого рабочего дня - мы готовы помочь вам отпроситься с работы немного раньше.

Скачайте и распечатайте файл, впишите своё имя - и ваша служебная записка готова. И ни один руководитель не сможет отказать вам в возможности наблюдать за игрой вашей любимой команды прямо на стадионе и испытать особенные эмоции на матче еврокубков» - говорится в сообщении клуба.

Отметим, ранее похожую акцию проводили в России во время ЧМ-2018. Тогда вице-премьер РФ и глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович попросил работодателей пораньше отпустить своих сотрудников на матч открытия чемпионата мира по футболу.

Напомним, «Кайрат» в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы разгромил на выезде «Энгордани». В случае прохода в следующий раунд алматинцы сыграют с голландским АЗ Алкмар.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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