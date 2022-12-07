Болельщики сборной Марокко празднуют выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

7 Декабря 2022, 02:26

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Марокканцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать первый в истории выход национальной сборной по футболу в четвертьфинал чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ТАСС.

Болельщики сборной Марокко празднуют победу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре над сборной Испании. Десятки тысяч болельщиков сборной Марокко вышли на улицы Дохи, чтобы отпраздновать первый в истории их сборной выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

«Тысячи человек вышли на Елисейские поля в Париже, куда стянуты большие силы полиции и жандармерии», - говорится в публикации ТАСС.

Как ранее сообщалось, сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.

Фото: ТАСС