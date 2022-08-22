Болельщики конфликтовали на турнире Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские доставили в отделение болельщиков-зачинщиков конфликта, которые устроили разборки во время турнира Хабиба Нурмагомедова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан

«Два случая конфликта между болельщиками вовремя разрешили полицейские на турнире лиги Хабиба в Нур-Султане. Зачинщиков забрали в отделение полиции», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.