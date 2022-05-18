18 Мая 2022 16:17

Более заразный вариант омикрон-штамма коронавируса впервые выявили в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новый вариант омикрона BA.2.12.1 выявлен у пациента, прибывшего в город Гуанчжоу из Кении. Об этом сообщил Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации CCDC , у 27-летнего пациента, прибывшего в конце апреля в Гуанчжоу из кенийского Найроби, в ходе 14-дневного карантина диагностировано заболевание вариантом омикрона BA.2.12.1.

Случаи заболевания этим субвариантом омикрона были зарегистрированы по меньшей мере в 23 странах и регионах мира. Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала страны проводить мониторинг и внимательно следить за развитием ситуации, связанной с новым субвариантом омикрона.

Согласно сообщению CCDC, по сравнению с другими субвариантами омикрона, BA.2.12.1 демонстрирует более сильную устойчивость к иммунной защите, даже у тех, кто получил бустерные прививки от коронавируса. Трансмиссивность омикрона BA.2.12.1 оказалась выше на 23-27%, чем у варианта омикрон-штамма ВА.2.