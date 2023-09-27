495 человек погибли при ЧС и происшествиях в Казахстане

За восемь месяцев этого года по стране зарегистрировано более 8-ми тысяч ЧС и происшествий, в которых погибли 495 человек. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за восемь месяцев этого года по стране зарегистрировано более 8-ми тысяч ЧС и происшествий, в которых пострадали 1 250 человек, в том числе 495 человек погибли. Материальный ущерб составил более 9 млрд тенге, - сказал Сырым Шарипханов на заседании комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса по вопросам гражданской защите.

Глава МЧС также отметил, что подразделениями спасено около 9 тысяч человек, из зоны ЧС эвакуировано свыше 9 тысяч человек, оказана первая медицинская помощь свыше 3,5 тысячи пострадавшим. Всего совершено порядка 60-ти тысяч выездов.