Более восьми тысяч женщин и подростков привились «Pfizer» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вакциной «Pfizer» от коронавирусной инфекции привились 8 152 беременные и кормящие женщины, а также подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления здравоохранения.

«На утро 10 апреля в Атырауской области вакциной «Pfizer» от коронавирусной инфекции привиты 8 152 человека. Из них 383 – беременные женщины, 3 239 – кормящие матери, 4 192 – подростки в возрасте от 12 до 18 лет», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, беременные и кормящие детей женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя.

Как ранее сообщалось, 9 197 535 казахстанцев вакцинировались от коронавируса.