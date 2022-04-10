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    12:32, 10 Апрель 2022 | GMT +6

    Более восьми тысяч женщин и подростков привились «Pfizer» в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области вакциной «Pfizer» от коронавирусной инфекции привились 8 152 беременные и кормящие женщины, а также подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления здравоохранения.

    «На утро 10 апреля в Атырауской области вакциной «Pfizer» от коронавирусной инфекции привиты 8 152 человека. Из них 383 – беременные женщины, 3 239 – кормящие матери, 4 192 – подростки в возрасте от 12 до 18 лет», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Напомним, беременные и кормящие детей женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя.

    Как ранее сообщалось, 9 197 535 казахстанцев вакцинировались от коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Общество Минздрав РК
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