Более восьми тысяч предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим работникам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Повышение заработной платы на предприятиях региона, составление коллективных договоров находится в зоне особого внимания областного управления инспекции труда Жамбылской области. Об этом шла речь на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам исполняющего обязанности руководителя облуправления инспекции труда Ернара Есиркепова, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 8 824 действующих юридических лица, и на 8 192 предприятиях области повышена заработная плата 74,5 тыс. работникам.

«В среднем повышение составило с 38,9 тысячи до 50,1 тысячи тенге, то есть на 28,8%, - пояснил спикер. - Для подтверждения повышения заработной платы принято 4 052 акта работодателей. В их числе 2 433 приказа, 467 коллективных договора, внесены изменения в 15 коллективных договоров, принято одно региональное трехстороннее соглашение. В целом 47% предприятий региона поддержали повышение заработной платы 24 015 работникам, получающим заработную плату менее 42,5 тысячи тенге».

Е. Есиркепов отметил, что в Жамбылской области 63 828 человек отнесены к категории работающих без перечисления обязательных пенсионных взносов. Из работающих без перечисления обязательных пенсионных взносов актуализирован статус 59 553 работников, заключены трудовые договоры с 4 275 работниками.

Помимо этого, отметил, спикер, 54,3% действующих юридических лиц имеют коллективные договоры. В том числе 32,7% государственных, 100% крупных и средних предприятий, 98% средних. Из числа субъектов частного предпринимательства 67,3% заключили коллективные договоры, стопроцентно – крупные и средние, 44% - субъекты малого бизнеса.

«93,2% действующих юридических лиц в регионе заключили меморандумы о взаимопонимании между акиматами, работодателями и профсоюзами о сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и трудоустройства работников. Только за 9 месяцев 2019 года было принято 4 980 меморандумов», - сообщил исполняющий обязанности руководителя облуправления инспекции труда Ернар Есиркепов.