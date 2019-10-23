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Более восьми тысяч предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим работникам

23 Октября 2019 23:00
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Более восьми тысяч предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим работникам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Повышение заработной платы на предприятиях региона, составление коллективных договоров находится в зоне особого внимания областного управления инспекции труда Жамбылской области. Об этом шла речь на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам исполняющего обязанности руководителя облуправления инспекции труда Ернара Есиркепова, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 8 824 действующих юридических лица, и на 8 192 предприятиях области повышена заработная плата 74,5 тыс. работникам.

«В среднем повышение составило с 38,9 тысячи до 50,1 тысячи тенге, то есть на 28,8%, - пояснил спикер. - Для подтверждения повышения заработной платы принято 4 052 акта работодателей. В их числе 2 433 приказа, 467 коллективных договора, внесены изменения в 15 коллективных договоров, принято одно региональное трехстороннее соглашение. В целом 47% предприятий региона поддержали повышение заработной платы 24 015 работникам, получающим заработную плату менее 42,5 тысячи тенге».

Е. Есиркепов отметил, что в Жамбылской области 63 828 человек отнесены к категории работающих без перечисления обязательных пенсионных взносов. Из работающих без перечисления обязательных пенсионных взносов актуализирован статус 59 553 работников, заключены трудовые договоры с 4 275 работниками.

Помимо этого, отметил, спикер, 54,3% действующих юридических лиц имеют коллективные договоры. В том числе 32,7% государственных, 100% крупных и средних предприятий, 98% средних. Из числа субъектов частного предпринимательства 67,3% заключили коллективные договоры, стопроцентно – крупные и средние, 44% - субъекты малого бизнеса.

«93,2% действующих юридических лиц в регионе заключили меморандумы о взаимопонимании между акиматами, работодателями и профсоюзами о сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и трудоустройства работников. Только за 9 месяцев 2019 года было принято 4 980 меморандумов», - сообщил исполняющий обязанности руководителя облуправления инспекции труда Ернар Есиркепов.

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Ключевые слова: Жамбылская область,
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Автор:

Галина Скрипник

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