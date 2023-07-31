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    15:07, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие текущего года количество уволившихся медицинских работников государственного сектора составило 8110 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За первое полугодие 2023 года, по данным акиматов, количество уволившихся медицинских работников государственного сектора – 8110 человек, из них врачей – 2657, СМР – 5453. Число принятых на работу медицинских работников – 8082 человека, замещение – 99,7%», - отметили в Министерстве здравоохранения, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    В ведомстве добавили, что для привлечения кадров в регионы размещен государственный образовательный заказ на подготовку специалистов в резидентуре. Ожидаемый выпуск резидентов в 2023 году – 2292 человека.


    Теги:
    Минздрав РК Врачи Здравоохранение
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