Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие текущего года количество уволившихся медицинских работников государственного сектора составило 8110 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За первое полугодие 2023 года, по данным акиматов, количество уволившихся медицинских работников государственного сектора – 8110 человек, из них врачей – 2657, СМР – 5453. Число принятых на работу медицинских работников – 8082 человека, замещение – 99,7%», - отметили в Министерстве здравоохранения, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В ведомстве добавили, что для привлечения кадров в регионы размещен государственный образовательный заказ на подготовку специалистов в резидентуре. Ожидаемый выпуск резидентов в 2023 году – 2292 человека.