Более восьми тысяч детей посещают дежурные группы в детских садах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 8 тысяч столичных детей посещают сегодня дежурные группы в дошкольных организациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала руководитель управления образования города Нур-Султана Шолпан Кадырова, сегодня в столице функционируют 399 дошкольных организаций.

«17 августа все наши дошкольные организации продолжили свою работу в режиме дежурных групп. Сегодня открыта 691 дежурная группа, которую посещают 8 239 детей, то есть 15% от общего количества наших воспитанников. Все объекты действуют в соответствии санитарными требованиями и работают согласно алгоритму работы дошкольных организаций. Работа дежурных групп находится на особом контроле управления образования», - проинформировала Шолпан Кадырова в ходе онлайн пресс-конференции на площадке СЦК.

Напомним , в новом учебном году, по данным управления, в школах столицы будут действовать 3002 дежурных класса для учеников начальных классов.







