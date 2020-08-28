Более восьми тысяч детей посещают дежурные группы в детских садах столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 8 тысяч столичных детей посещают сегодня дежурные группы в дошкольных организациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказала руководитель управления образования города Нур-Султана Шолпан Кадырова, сегодня в столице функционируют 399 дошкольных организаций.
«17 августа все наши дошкольные организации продолжили свою работу в режиме дежурных групп. Сегодня открыта 691 дежурная группа, которую посещают 8 239 детей, то есть 15% от общего количества наших воспитанников. Все объекты действуют в соответствии санитарными требованиями и работают согласно алгоритму работы дошкольных организаций. Работа дежурных групп находится на особом контроле управления образования», - проинформировала Шолпан Кадырова в ходе онлайн пресс-конференции на площадке СЦК.
Напомним , в новом учебном году, по данным управления, в школах столицы будут действовать 3002 дежурных класса для учеников начальных классов.
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