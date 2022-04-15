Более восьми тысяч человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области привились всего 8 376 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привиты 8 375 человек. Из них: беременные женщины - 387, кормящие матери - 3262, подростки в возрасте от 12 до 18 лет - 4214. Вакцину Pfizer также получили 513 человек, относящихся к другим категориям», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, беременные и кормящие детей женщины прививаются при их согласии, подростки – с согласия законного представителя. По состоянию на 14 апреля, свыше 30 тысяч беременных женщин привились против коронавируса в Казахстане.

Как ранее сообщалось, в Атырау число больных коронавирусной инфекцией сократилось до 8 человек.