Более восьми тысяч человек наказали за появление в нетрезвом виде в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские с начала года привлекли к ответственности 8 776 человек, появившихся в общественных местах в нетрезвом виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, алкоголь является одним из факторов, толкающих людей на нарушения закона. В регионе из 1 750 оконченных уголовных дел 473 преступления совершено в состоянии опьянения. Большая часть - это нанесение телесных повреждений, хулиганство, автоугоны, кражи.

«Борьба с нарушениями антиалкогольного законодательства является для участковых одним из важных способов профилактики преступности. Отдельное направление работы — проверки людей, состоящих на учёте по категории «алкоголик». Практика показывает, что единственный выход для них — направление на принудительное лечение. Основанием для этого могут стать систематические правонарушения в состоянии опьянения. В других случаях требуется ходатайство родственников», — сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

С начала года полицейские направили на принудительное лечение в наркологию 153 человека. К ответственности привлекли 8 776 человек, появившихся в общественном месте в нетрезвом виде. Выявили 106 нарушений правил реализации алкогольной продукции. Владельцы 137 торговых точек понесли ответственность за продажу спиртного без разрешительных документов. За торговлю нелицензированным алкоголем наказали 9 человек. Из незаконного оборота в регионе изъяли более 5,8 тысячи литров спиртосодержащей продукции.

Напомним, в Северо-Казахстанской области насчитывается 3 018 человек, страдающих алкогольной зависимостью. С начала года по области на принудительное лечение направили 153 человека.