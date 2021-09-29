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    11:32, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более восьми тысяч человек наказали за появление в нетрезвом виде в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские с начала года привлекли к ответственности 8 776 человек, появившихся в общественных местах в нетрезвом виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, алкоголь является одним из факторов, толкающих людей на нарушения закона. В регионе из 1 750 оконченных уголовных дел 473 преступления совершено в состоянии опьянения. Большая часть - это нанесение телесных повреждений, хулиганство, автоугоны, кражи.

    «Борьба с нарушениями антиалкогольного законодательства является для участковых одним из важных способов профилактики преступности. Отдельное направление работы — проверки людей, состоящих на учёте по категории «алкоголик». Практика показывает, что единственный выход для них — направление на принудительное лечение. Основанием для этого могут стать систематические правонарушения в состоянии опьянения. В других случаях требуется ходатайство родственников», — сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    С начала года полицейские направили на принудительное лечение в наркологию 153 человека. К ответственности привлекли 8 776 человек, появившихся в общественном месте в нетрезвом виде. Выявили 106 нарушений правил реализации алкогольной продукции. Владельцы 137 торговых точек понесли ответственность за продажу спиртного без разрешительных документов. За торговлю нелицензированным алкоголем наказали 9 человек. Из незаконного оборота в регионе изъяли более 5,8 тысячи литров спиртосодержащей продукции.

    Напомним, в Северо-Казахстанской области насчитывается 3 018 человек, страдающих алкогольной зависимостью. С начала года по области на принудительное лечение направили 153 человека.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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