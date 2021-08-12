Более восьми тысяч человек лечатся от КВИ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более восьми тысяч человек лечатся от коронавируса в Атырауской области. Продолжается рост заболеваемости в городе, на Тенгизском месторождении и в Жылыойском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 460 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 332 случая заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 40 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 20 заболевших, в Индерском районе - 9, в Исатайском районе - 14, Кызылкогинском районе - 15, Курмангазинском районе - 15, в Макатском районе - 7, в Махамбетском районе - 8 человек.

Заболевание у 280 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 180 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 293 человека.

Лечение получают в домашних условиях 6 564 человека, в модульной больнице - 196, во второй областной больнице – 196 пациентов, - во фтизиопульмонологическом центре - 100, в кардиоцентре - 95, в ж/д больнице - 106 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 398, областной больнице - 135 пациентов, общежитиях - 131, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 310 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.