Более восьми миллионов казахстанцев привились от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 30 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

I компонентом 8 721 768 человек провакцинировано в Казахстане на 30 ноября 2021 г, II компонентом - 8 066 053 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 654 заболевших коронавирусом, 1137 человек выздоровело.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 ноября, в «красной» зоне находится Северо-Казахстанская область.

Опубликованы данные о вакцинации в регионах.