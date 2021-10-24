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    08:45, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более восьми миллионов человек получили первый компонент вакцины от КВИ в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили 8 159 043 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 23 октября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 159 043 человек, вторым компонентом вакцинировано 7 318 597 человек.

    Наибольшее количество вакцинированных граждан приходится на Алматы и Туркестанскую область. В Алматы на сегодняшний день первый компонент получили 986 465 человек, второй компонент – 925 928. В Туркестанской области первым компонентом вакцинировано 962 474 человека, вторым компонентом – 862 915 граждан.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрели план вакцинации от коронавирусной инфекции.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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