Более тысячи жамбылцев получат безвозвратные гранты на общую сумму 1,4 млрд

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Показатели и индикаторы в сфере занятости и социального обеспечения в Жамбылской области в минувшем 2022 году выполнены в полном объеме. О реализации мер в сфере занятости и социальном обеспечении жителей региона, о перспективных планах шла речь на совещании в Таразе под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этот год в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в регионе планируется привлечь к активным мерам занятости 54 156 человек, - проинформировал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Еркин Келесов. - На реализацию проекта предусмотрено 13,7 млрд тенге, что на 4,3 млрд тенге превышает прошлогодний показатель».

По словам спикера, с начала 2023 года к активным мерам занятости привлечено 5782 человека, выполнено уже 10,7% от запланированного объема.

«Подготовлена региональная карта занятости, в рамках которой планируется трудоустроить 67 968 человек. Безвозвратные гранты также являются одной из наиболее эффективных мер занятости. В этом году 1054 лицам из категории социально уязвимых граждан планируется выдать безвозвратные гранты на сумму 1,4 млрд тенге. Гранты будут выдаваться по актуальным предпринимательским направлениям. Вместе с тем, 347 человек получат малые кредиты на сумму 1,7 млрд тенге за счет республиканского бюджета», - сообщил руководитель управления.

Глава региона задал вопросы акимам районов, в которых показатели ниже нормы, напомнив, что необходимо обеспечить исполнение индикаторов и качественное освоение средств.

Помимо этого, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области Лесбек Илебаев доложил о ситуации с кадрами в местных исполнительных органах, о результатах проверки соблюдения законодательства в сфере государственной службы, о показателях по предоставленным государственным услугам.

Глава региона подчеркнул, что государственные служащие должны быть примером для подражания в части соблюдения законов и этических норм, качественно выполнять возложенные на них обязанности.

Нуржан Нуржигитов поручил ответственным лицам завершить разработку цифровой карты семьи до 22 марта, отметив ее важность в решении социальных вопросов. По итогам совещания руководителям управлений и акимам районов даны конкретные поручения, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.