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Более тысячи жалоб от столичных жителей рассмотрели в ФСМС

29 Июля 2021 17:15
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Более тысячи жалоб от столичных жителей рассмотрели в ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ФСМС выявил нарушения на 18,7 млн тенге в столичных медорганизациях за шесть месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил директор филиала Фонда медстрахования по городу Нур Султану Нурлыбек Кабдыкапаров, в первом полугодии 2021 года сотрудники филиала Фонда по городу Нур-Султан приняли и обработали 1165 жалоб. По всем жалобам приняты меры и даны ответы заявителям. В рамках обращений (жалоба) граждан по городу Нур-Султану 6 месяцев 2021 года проведено 39 внеплановых мониторингов.

«По результатам внепланового мониторинга за первое полугодие текущего года по рассмотренным обращениям выявлены 129 дефектов, сумма снятия (штрафные санкции) составила 18,7 млн тенге. Необходимо подчеркнуть, что количество проведенных мониторингов в неплановом порядке по сравнении с 2020 годом увеличилось почти в 5 раз», - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров в ходе брифинга для журналистов.

По словам спикера, чаще всего население жалуется на качество оказания медицинской помощи, недоступность и длительное ожидание консультативно-диагностических услуг, невыдачу направления.

Ранее в филиале ФСМС сообщили, что 82,5% жителей столицы застрахованы в системе ОСМС.

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#Нур-Султан   #Здравоохранение  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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