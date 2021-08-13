Более тысячи заявок подали казахстанцы на стипендию «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак». На сегодня подано более 1000 заявлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

Напомним, что прием документов стартовал 4 мая и продлится до 28 октября 2021 года. Присуждение стипендий проходит в три потока – в июне, в августе и в ноябре. Квота на второе присуждение составляет 250 стипендий, на третье присуждение – 205 стипендий.

В 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий. Из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры и стажировки. 500 стипендий присуждаются по новой категории стажировок «Ученые». Напомним, что данная категория была создана в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с целью обеспечения стажировки в ведущих научных центрах мира 500 ученых ежегодно.

Процессы приема документов и конкурсного отбора для присуждения международной стипендии «Болашак» полностью автоматизированы и осуществляется через портал государственных услуг eGov.kz.

«Претенденту в личном кабинете присваивается уникальный код, который сопровождает его в ходе всего конкурсного отбора. Личные данные претендента также закодированы с помощью системы уникальной идентификации. Отборочные туры включают в себя комплексный тест, персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом» - отметила Президента АО «Центр международных программ» Айнур Карбозова.

Отметим, в 2021 году перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» на этот год предусматривает 80 специальностей для академического обучения и 137 специальностей для прохождения стажировки. В перечень включены такие актуальные специальности, как «Инклюзивное образование», «Вирусология», «Урбанистика», «Технология новых материалов».

В этом году приоритетные специальности распределены по таким направлениям, как «Инновации и новые технологии», «Индустриальная инженерия», «Естественные науки», «Социальные науки», «Образование», «Медицина» и «Креативная индустрия».

Также важным отличием в этом году является появление в перечне приоритетных специальностей нового направления «Инновации и новые технологии». Данное направление объединяет инновационные специальности, которые потенциально способствуют созданию новых отраслей.