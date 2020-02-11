Более тысячи заявок одобрено по программе «7-20-25»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке рассказали о ситуации с кредитованием населения в конце 2019 и начале 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кредиты за декабрь 2019 года увеличились на 1,4%, до 13,9 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу увеличились на 1,2%, населению – на 1,6%. Прирост кредитования обеспечили долгосрочные кредиты – на 1,7%, до 11,8 трлн тенге. Краткосрочные кредиты практически не изменились – снижение на 0,1% до 2 трлн тенге», - сказал заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов.

По его словам, ставка по тенговым кредитам для бизнеса составила 12,1% в декабре 2019 года по сравнению с 12,2% в предыдущем месяце, в частности по долгосрочным – 13,1% (13,4%), по краткосрочным кредитам – 11,9% (12,0%).

«В рамках реализации программы льготного кредитования приоритетных отраслей экономики по состоянию на 31 января банками принята 521 заявка на общую сумму 291,2 млрд тенге, одобрено 348 проектов в объеме 193 млрд тенге, выдано 64,9 млрд тенге по 248 займам», - добавил спикер.

Кроме того, А. Баймагамбетов сообщил, что в рамках реализации программы «7-20-25» на 30 января 2020 года одобрено 15 134 заявок на 173,4 млрд тенге, из них выдано 12 777 займов на сумму 146,8 млрд тенге.