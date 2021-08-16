Более тысячи викторин организовали для казахстанских школьников на знание ПДД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками полиции для учащихся школ в онлайн-формате организованы и проведены более 1 тысяч конкурсов и викторин на знание правил дорожного движения. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, в вопросе снижения последствий детского дорожно-транспортного травматизма большую роль играет и образовательный процесс. При координации МОН в организациях образования на системной основе в рамках учебно-воспитательного плана предусмотрено обучение Правилам дорожного движения. При этом, сотрудниками полиции для учащихся школ в онлайн-формате организованы и проведены более 1 тысяч конкурсов и викторин на знание ПДД. С 1 сентября работа в данном направлении будет продолжена уже в традиционном формате», - отметил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.

По его словам, огромную поддержку оказывают администрации школ, которые принимают меры по оборудованию в школах классов по безопасности дорожного движения и автоплощадкой для практических занятий по закреплению навыков безопасного поведения детей на дорогах.

«Кроме того, эффективным направлением в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является организация деятельности школьных отрядов юных инспекторов движения, основные задачи которых – пропаганда соблюдения Правил дорожного движения среди детей и подростков, предупреждение детского травматизма на дорогах. При этом, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, в настоящее время большинство мероприятий проводится в онлайн-формате, необходимо отметить, что безопасность детей на дорогах в большинстве случаев зависит от родителей, поскольку дети копируют поведение взрослых. В этой связи, пользуясь случаем, призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила и беречь наше подрастающее поколение, - обратился к казахстанцам Жандос Мураталиев.