Более тысячи уголовных дел в Костанайской области расследуют в электронном формате

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — О том, насколько эффективна работа трехзвенной модели уголовного процесса, рассказал начальник следственного управления ДП области Сафуан Жампейсов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, 1 сентября 2020 года Глава государства в Послании народу Казахстана поручил внедрить трехзвенную модель уголовного процесса. Новая модель предполагает укрепление гарантий защиты прав человека от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования, снижение обвинительного уклона.

Проект предполагает согласование прокурорами ключевых процессуальных решений, принимаемых органами досудебного расследования, которые затрагивают конституционные права граждан.

По словам Сафуана Жампейсова, преимущество электронного согласования ключевых процессуальных решений - это оперативное взаимодействия органа досудебного расследования с прокурором и исключает излишне бюрократической проволочки. Да и время следователей экономится: не нужно ездить с делом к прокурору, ждать, когда он изучит материалы уголовного дела и согласует решение.

Кроме того, это позволяет руководству органов следствия и надзирающему прокурору в режиме онлайн контролировать ход расследования уголовных дел, минимизирует манипуляции, что исключает возможность фальсификации.

Общее автоматизированное рабочее место для проведения досудебного расследования в электронном формате в органах досудебного расследования охвачено 100%.

«За 2 месяца 2022 года в производстве территориальных подразделений следствия и дознания расследуются в электронном формате 1368 дел, что составляет 95,3% от общего числа зарегистрированных преступлений, при среднереспубликанском показателе 89,7%», - отмечает начальник Следственного управления.

Кроме этого, по словам С. Жампеисова, внедрение трехзвенной модели в полной мере отвечает высоким международным требованиям в области прав человека.

В качестве положительного примера можно привести отдел полиции Федоровского района, где по итогам расследования уголовного дела в электронном формате местная жительница Жмурко М.Н. обратилась со словами благодарности в адрес старшего следователя Завгородней Е.Ф.

Женщина поблагодарила следователя за оперативное и качественное расследование уголовного дела в форме ускоренного досудебного производства по факту причинения ей тяжких телесных повреждений.