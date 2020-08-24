Более тысячи таразских водителей оштрафованы за неправильную парковку

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - За один день более тысячи протоколов заполнено на водителей, не соблюдающих правила парковки и стоянки в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылко на Polisia.kz.

Сотрудники батальона патрульной полиции УП города Тараз в ходе патрулирования рынка «Кайкармет» и ТЦ «Диана», улиц Б. Момышулы и Казыбек би, рынка «Ауыл-береке» и территории автовокзала проверили соблюдение правил парковки и стоянки транспортных средств на территории города, в частности на лужайках, детских или спортивных площадках перед многоквартирными домами.

По словам начальника УП города Тараз полковника Асылхана Зауырбекова, за время патрулирования стражами порядка заполнено 1079 административных протоколов в соответствии со статьей 597 КоАП РК. В то же время были обнаружены автотранспортные средства с затемненными лобовыми и боковыми стеклами, на владельцев которых оформлены протоколы по статье 590.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

С начала 2020 года к административной ответственности по данной статье привлечено 897 водителей. За аналогичный период года привлечены к административной ответственности 1286 водителей соответствии со статьей 612 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство».

Департамент полиции предупреждает водителей об административной ответственности в случае нарушений правил дорожного движения.

