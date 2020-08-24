Более тысячи таразских водителей оштрафованы за неправильную парковку
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - За один день более тысячи протоколов заполнено на водителей, не соблюдающих правила парковки и стоянки в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылко на Polisia.kz.
Сотрудники батальона патрульной полиции УП города Тараз в ходе патрулирования рынка «Кайкармет» и ТЦ «Диана», улиц Б. Момышулы и Казыбек би, рынка «Ауыл-береке» и территории автовокзала проверили соблюдение правил парковки и стоянки транспортных средств на территории города, в частности на лужайках, детских или спортивных площадках перед многоквартирными домами.
По словам начальника УП города Тараз полковника Асылхана Зауырбекова, за время патрулирования стражами порядка заполнено 1079 административных протоколов в соответствии со статьей 597 КоАП РК. В то же время были обнаружены автотранспортные средства с затемненными лобовыми и боковыми стеклами, на владельцев которых оформлены протоколы по статье 590.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.
- Две улицы в столице перекрыли до 25 августа в связи с ремонтом
- 243 млн тенге штрафов заплатили водители большегрузов в Павлодарской области
- Количество автобусов увеличат на 20 маршрутах в Нур-Султане
- 31 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов в СКО
- В выходные дни в Жамбылской области ужесточают ограничительные мероприятия
- Возобновляется движение пассажирского поезда между Нур-Султаном и Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана