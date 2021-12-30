Более тысячи свалок ликвидировали в Карагандинской области за год

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За этот год в Карагандинской области при помощи космического мониторинга выявлено 1 360 свалок. Силами местных исполнительных органов и коммунальных служб в течение года ликвидировано 1 340 из них, или 99,3% от общего количества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асет Тазабеков.

Всего в регионе сбор, вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов осуществляет 31 специализированная организация и предприятие. По области установлено более 13 тысяч контейнеров, в том числе 1 200 для раздельного сбора отходов и 66 для ртутьсодержащих приборов. Но, несмотря на это, в разных частях региона образуются несанкционированные свалки.

«В области 202 полигона твёрдых бытовых отходов, из них на сегодняшний день разрешительная документация имеется у 51. Также в регионе есть ряд инвестиционных проектов в сфере управления отходами. Намечено строительство объекта по энергетической утилизации отходов с извлечением энергии по технологии Waste-to-Energy в Караганде, биоэлектростанции в посёлке Кенгир города Жезказгана и биогазовой электростанции в Караганде», – сообщил Асет Тазабеков.

Также в области разработан комплекс мер по современной утилизации и переработке ТБО с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса. В нём обозначены целевые индикаторы, которые интегрированы с программой развития региона.