Более тысячи ста человек утонули в Казахстане за три года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года на водоемах страны утонуло 144 человека, в том числе 40 несовершеннолетних. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК генерал-майор Уларбек Абыкеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на проводимую работу с начала года на водоемах страны утонуло 144 (-17%, 2022г. - 174) человека, в том числе 40 (-31%, 2022г. – 58) несовершеннолетних», - сказал Уларбек Абыкеев.

По его словам, с начала купального сезона (с 1 июня т.г.) утонуло 117 (-11%, 2022г. - 132) человек, в том числе 34 (-24%, 2022г. – 45) несовершеннолетних.

«При этом с начало года удалось спасти 161 человека, из них 56 несовершеннолетних. Как показывает анализ, одной из главных причин гибели на воде - это неосознание населением, особенно детьми, опасности, связанные с нахождением в воде. 97% случаев утопления произошли в необорудованных местах, зачастую в местах, где установлены запрещающие знаки. В этой связи, мы хотим еще раз привлечь внимание населения: для сохранения жизни и здоровья вас и ваших близких призываем вас отдыхать в разрешенных, оборудованных и безопасных водоемах», - подчеркнул Уларбек Абыкеев.

Спикер добавил, что сведения о безопасных местах размещаются в СМИ, на сайтах акиматов и региональных департаментов по ЧС.

«В результате проведенного комплекса профилактических работ количество утонувших в этом году меньше, чем в прошлом году. Все же, мы не должны забывать, что за сухими статистическими цифрами стоят человеческие жизни и горе их близких. За последние 3 года водной стихией унесены жизни более тысячи ста человек, из которых 321 дети. (1 103 человека, из них 321 – дети)», - отметил Уларбек Абыкеев.

Он также напомнил про резонансный случай в Мангистауской области, произошедший 24 июля текущего года, когда при игнорировании правил безопасности на водоемах, в том числе рассылки СМС-оповещения о запрете купаться в ветреную погоду, три девушки на надувном матрасе оказались в 22 километрах от берега в открытом море. По результатам совместной слаженной работы местных органов девушки были спасены.

«В Актюбинской области с начала года зарегистрировано 4 факта групповых утоплений детей, которые произошли так же в результате игнорирования правил безопасности на водоемах и оставления детей без присмотра», - заключил Уларбек Абыкеев.