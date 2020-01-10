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Более тысячи случаев ОРВИ за неделю зарегистрировали в СКО

10 Января 2020 13:41
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Более тысячи случаев ОРВИ за неделю зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области за последнюю неделю зарегистрировали 1002 случая острой респираторной вирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг проинформировали, что этот показатель ниже порогового значения на 24%. Более 90% заболевших – жители Петропавловска. Болеют преимущественно дети.

«Обследован на грипп 291 человек. Лабораторно подтверждено 26 случаев гриппа: тип В – 22 случая, сезонный тип А/Н1N1pdm-09 – 4. На негриппозные вирусы обследован 171 человек из числа лиц с отрицательным результатом на грипп. По данным вирусологических исследований, среди больных респираторными инфекциями на территории области циркулируют вирусы негриппозных вирусных инфекций: парагрипп 1,2,3,4 типов, риносинцитиальный вирус, метапневмовирус, риновирус, бокавирус, аденовирус, коронавирусы», - рассказали в пресс-службе департамента.

Специалисты департамента отметили, что основной мерой в предупреждении заболевания гриппом является вакцинация перед началом сезона гриппа. В регионе привиты чуть более 10% населения.

Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано около 12 тысяч случаев ОРВИ. Основную долю заболевших составляют дети до 14 лет. Групповых заболеваний среди школьников не зарегистрировано, учебный процесс в организациях образования не приостанавливался.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение,
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Автор:

Олеся Жуковень

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