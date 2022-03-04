Более тысячи штрафов выписано за неправильное хранение медотходов в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно контроля за утилизацией медицинских отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Министерства здравоохранения, на контроле находятся 16 943 медицинских организации, в том числе косметологические центры, использующие в работе изделия медицинского назначения и медикаменты, подлежащие дальнейшей утилизации», - написал Роман Скляр в своем ответе.

По его словам, в 2021 году с учетом моратория на проведение проверок объектов и субъектов малого и микропредпринимательства проведено 7843 проверки медицинских организаций по особому порядку (46,2 %), выявлены нарушения по вопросам сбора и хранения медицинских отходов на 908 объектах (11,6 %), составлено 1016 штрафов на физических и юридических лиц на общую сумму 73 млн тенге.

«Из находящихся на контроле 16943 медицинских организаций 442 имеют свои установки по утилизации медицинских отходов (2,6%), остальные работают на договорной основе с организациями, имеющими разрешительные документы. Всего на территории республики действуют 122 организации по утилизации медицинских отходов, из них 108 имеют собственные базы (88,5%), 14 (11,5%) объектов находятся в аренде. Данные объекты относятся к категории малого и микропредпринимательства, в этой связи проверки по особому порядку с 2020 года не проводились», - добавил зампремьера.



