Более тысячи школьников посетили передвижную выставку артефактов древнего городища Тараз

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В школах Тараза проходят выездные музейные выставки древних артефактов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором мероприятия, проходящего под эгидой программы «Рухани жаңғыру», выступил Республиканский историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза», более 20 лет действующий на территории региона. Передвижная выставка «Көне шаhaр жаухарлары» («Жемчужины древнего города») уже побывала в нескольких школах, гимназиях и детских центрах города Тараза.









«Цель этой акции – популяризировать наши музеи в рамках программы «Рухани жаңғыру» и программной статьи «Семь граней Великой степи», - рассказал корреспонденту Казинформа директор заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев. - Выставка «Көне шаhaр жаухарлары» началась с нашего многолетнего партнёра - Областного центра проведения школьных олимпиад и внешкольных мероприятий, где нас дети встретили исполнением казахских кюев. В этом центре активно развивается краеведение и прививается детям интерес к истории родного края и своей страны. Сотрудники заповедника-музея представили вниманию детей более ста артефактов, обнаруженных при раскопках древнего Тараза. Это бронзовые изделия, монеты, керамические изделия, фрагменты водопроводных труб, ювелирные изделия и многое другое, что вызвало огромный интерес школьников. После выставки дети показали свои рисунки на основе увиденных артефактов».

Выставку уникальных артефактов, найденных в свое время археологами на раскопках городища Тараз только за два дня посетили более тысячи детей.





«Побывали мы также в специализированной школе-интернате «Білім-Инновация» для одаренных мальчиков, на следующей неделе отправимся в областную школу-интернат для глухих и слабослышащих детей «Мейірім». Наш музей активно сотрудничает с такими специализированными учреждениями, и в ближайших планах заключение с ними меморандума», - продолжил Нурлан Быкыбаев.

Отметим, что одним из объектов, вошедших в список общенациональных сакральных объектов Казахстана, стало древнее городище Тараз (І - ХІХ вв.), некогда крупный средневековый город и южная столица Казахского ханства. Ныне на территории городища располагается историко-культурный комплекс «Древний Тараз», археологический музей под открытым небом. С 2011 года проходят археологические раскопки древнего городища Тараз. Археологи обнаружили порядка 50 тысяч артефактов VI-XII веков. Построенный здесь музей уникален тем, что размещенные в нем две тысячи экспонатов являются артефактами, обнаруженными здесь же, в ходе археологических раскопок.







