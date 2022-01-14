Более тысячи представителей акмолинской общественности поддержали инициативы Президента

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Общественность Акмолинской области поддерживает инициативы Президента страны. Несколько дней в онлайн-формате около тысячи представителей неправительственного сектора, предприниматели и активисты участвовали в обсуждении выступления Главы государства на заседании Мажилиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Сегодня диалоговая площадка с участием НПО и гражданских активистов области прошла в онлайн-режиме. Модераторами выступили члены Гражданского Альянса области Зарина Салимова и Елена Абрицова, обозначившие главные приоритеты в сфере деятельности неправительственного сектора.

«Одной из главных задач является консолидация общественности вокруг решений Главы государства в целях проведения планомерной и эффективной социально-политической модернизации. Обеспечение конструктивного диалога и эффективного взаимодействия общества и государства, направленного на достижение общих задач и целей», - отметили организаторы.

Активное обсуждение выступления проводилось во всех 20 регионах области.

«Гражданские инициативы должны быть актуальны запросам населения и реально работать на решение социальных задач. Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие», - сказала Анар Батыралиева, председатель ОФ «Жизненный путь».

На платформе ZOOM состоялось мероприятие с участием активистов пристоличного Целиноградского района, где каждый желающий получил возможность поделиться своими мыслями и идеями в рамках поручений руководства страны.

В диалоге приняли участие более 80 человек. Это представители местных сообществ, неправительственный сектор, депутаты.

«Все мы слушали 11 января текущего года обращение нашего Президента К. Ж.Токаева, где он говорил о построении нового Казахстана, призывая в будущем мирно решать проблемы и предлагать открыто свои решения. Сегодня я принимала участие в онлайн-конференции и высказала свои предложения по дальнейшему развитию Целиноградского района», - поделилась участница из села Акмол Алия Хасенова.

По итогам мероприятии все выступающие поделились планами реализации инициатив по направлениям, отметив, что для этого есть не только необходимые ресурсы, но и поддержка населения.