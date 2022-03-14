Более тысячи праздничных мероприятий ждет акмолинцев к Наурызу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии великого праздника Наурыз мейрамы в Акмлолинской области пройдет более 1000 праздничных мероприятий. Праздничную декаду Наурыз мейрамы открыл интерактивный концерт коллективов ДК «Кокшетау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В воскресный день гостей и посетителей ТРЦ «Рио» ждали великолепный концерт от коллективов ДК «Кокшетау» и угощение бауырсаками.

Среди выступавших - народный фольклорный ансамбль «Кербез сұлу», домбровый ансамбль «Коркемтау», вокальная группа народного хора ветеранов, солисты студии эстрадного вокала «Шамшырак» Дильназ Маликова и Арай Негимеджанова, народный ансамбль танца «Шалкыма», вокальный квартет, саксофонист Вадим Белый и солист Толеген Аманов.

«В преддверии открытия декады празднования Наурыз мейрамы творческие коллективы ДК «Кокшетау» дают небольшую праздничную программу. Мы хотим поднять людям настроение, ведь с завтрашнего дня – 14 марта - начинается празднование Наурыза», - поделилась и.о. директора ДК «Кокшетау» Алия Курманова.

Впрочем, ДК «Кокшетау» на этой неделе еще порадует жителей региона концертами, но самое большое мероприятие ждет кокшетауцев на центральной площади 21 марта.

Как отметили в управлении культуры Акмолинской области, всего в регионе в преддверии великого праздника Наурыз мейрамы пройдет более 1000 праздничных мероприятий.

Так, с 13 по 23 марта запланированы обширные проекты, среди которых проведение исторической реконструкции древних традиций, фестивалей «Наурыз коже», семейных ансамблей, национальных инструментов, конкурсы «Келіндер», «Әжелер», благотворительные выездные концерты, акции, конкурсы детского творчества, челленджи национальной кухни, орнаментов и одежды, а также многое другое.