Более тысячи подростков вакцинировали Pfizer в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается вакцинация подростков, беременных женщин и молодых мам препаратом Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления здравоохранения, всего вакцину Pfizer получили 1 350 человек. Из них 1 005 подростков, 27 беременных женщин и 318 молодых мам.

«Вакцина Pfizer не содержит абсолютно никакого вируса. Она содержит только мРНК, то есть белок, который в данном случае является антигеном. В ответ на введение антигена организм человека вырабатывает защитные тела – это и есть иммунитет. У других вакцин лактация, беременность и возраст до 18 лет были противопоказаниями. Хорошо, что вакцина Pfizer поступила в Казахстан, в нашу область», - сказала врач-эпидемиолог городской поликлиники № 1 Светлана Давыдова.

Напомним, с начала года по области коронавирусом заразились 650 беременных женщин.



