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Более тысячи подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области
29 Декабря 2021 03:50
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Более тысячи подростков привились вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.
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«В настоящее время вакциной Pfizer в Атырауской области привито 2 472 человека. Из них: 131 беременная женщина, 1276 кормящих матерей, 1065 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Женщины получили прививки по их добровольному согласию, подростки при согласии их законных представителей», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
Ка ранее сообщалось, число пациентов с COVID-19 сократилось в инфекционных стационарах Атырауской области.
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