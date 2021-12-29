Более тысячи подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Более тысячи подростков привились вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

«В настоящее время вакциной Pfizer в Атырауской области привито 2 472 человека. Из них: 131 беременная женщина, 1276 кормящих матерей, 1065 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Женщины получили прививки по их добровольному согласию, подростки при согласии их законных представителей», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Ка ранее сообщалось, число пациентов с COVID-19 сократилось в инфекционных стационарах Атырауской области.