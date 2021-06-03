Более тысячи педагогов детсадов приняли участие в форуме «Әжемнің ертегісі» в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялся онлайн-форум педагогов дошкольных организаций, направленный на пропаганду изучения казахского языка, приобщение к традициям и обычаям казахского народа и раскрытие творческого и интеллектуального потенциала детей. Он организован в рамках проекта «Оқуға құштар мектеп» в честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

«Форум состоял из двух частей – пленарного заседания и работы дискуссионных площадок по нескольким направлениям: познавательно-творческая, социально-коммуникативная и языковая, а также художественно-эстетическая деятельность дошкольников. Детские сады продемонстрировали результаты внедрения первого этапа реализации проекта «Әжемнің ертегісі», – рассказали в учебно-методическом центре развития образования Карагандинской области.

В форуме приняли участие руководитель управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова, директор Республиканского центра «Дошкольное детство» Манара Адамова, а также специалисты из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Атырауской областей и более тысячи педагогов-дошкольников.

Также дошкольные организации представили акцию «Бір отбасы – бір кітап», реализованную в рамках проекта «Жас оқырман». Она направлена на развитие семейных культурных ценностей, возрождение традиций чтения, формирование духовной нравственности, стимулирование интересов детей к чтению книг. В ней приняли участие более 600 детей дошкольного возраста и родителей.

Результатом работы форума стали инновационные решения и авторские концепции создания игрового креативного пространства для дошкольников. Участники показали интеграцию нескольких интересных проектов, которые позволят раскрыть детям мир сказок через конструктивно-моделирующие проекты и вовлечь их в научно-техническое творчество через использование национального эпоса и сказок.

Стоит отметить, что социально-педагогический проект «Әжемнің ертегісі» разработан в прошлом году и направлен на ознакомление детей с культурой родного края на основе использования казахских народных сказок. Проект реализуется в три этапа до конца следующего учебного года. Участвуют в нём все дошкольные организации региона.