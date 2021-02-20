Более тысячи павлодарских водителей наказали за непристегнутые ремни

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Среди жителей Павлодарской области непристёгнутый ремень безопасности - одно из часто нарушаемых Правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день 1198 водителей, игнорировавших ремень безопасности, привлечены к административной ответственности, - рассказал начальник управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Нуржан Танатаров. - Первое, что должен сделать водитель, садясь за руль авто, - это пристегнуться. Данное правило автолюбители обязаны взять в привычку, ведь это порой может спасти человеку жизнь».

В частности, патрульные полицейские в Павлодаре, на улице Камзина, остановили автомобиль «Toyota», водитель которой не пристегнул ремень безопасности, сообщили в департаменте полиции региона. В отношении 43-летнего павлодарца составили административный протокол и оштрафовали на пять месячных расчётных показателей.

«Среди жителей Павлодарского региона непристёгнутый ремень безопасности - одно из часто нарушаемых правил дорожного движения. А между тем «забывчивость» водителей может привести к серьёзным последствиям», - добавил Н. Танатаров.