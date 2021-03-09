Более тысячи павлодарцев наказали за появление в общественном месте в пьяном виде

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция Павлодарской области выявила нарушения реализации алкогольной проодукции населению, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года полицейскими выявлено 49 фактов нарушений требований по реализации алкогольной продукции. Несмотря на то, что законодательством запрещена продажа алкогольной продукции в неустановленное время, некоторые продавцы в погоне за прибылью с легкостью нарушают закон», - рассказал на брифинге первый замначальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По данным департамента полиции региона, для профилактики правонарушений, совершаемых людьми пьяном виде, полицейские постоянно проводят рейды по выявлению нарушений реализации алкоголя.

«В одном из магазинов по улице Камзина города Павлодара продавец продала две банки пива парню, не достигшему 21 года, хотя обязана была убедиться, что покупатель достиг установленного возраста. В другом случае в одном из сёл Железинского района продавец реализовала две бутылки водки в неустановленное время», - отметили в пресс-службе.

За нарушения требований законодательства по реализации алкогольной продукции возбуждены административные производства, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения, добавил источник.

Стражи порядка выявили и привлекли к ответственности 1 315 человек за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянении.