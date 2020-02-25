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Более тысячи очередников на жильё сняли с учёта в Карагандинской области

25 Февраля 2020 21:00
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Более тысячи очередников на жильё сняли с учёта в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Карагандинской области проверила сферу обеспечения и строительства жилья и выявила ряд нарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Надзорным ведомством региона проведена проверка в деятельности местных исполнительных органов по вопросам обеспечения жильем населения в рамках реализации программы «Нұрлы жер» и Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района на 2019-2022 годы.

В результате были выявлены преступные схемы получения квартир, факты незаконного и бесконтрольного распределения арендного и кредитного жилья, а также расходования бюджетных средств. Таким образом, прокуроры обнаружили необоснованное нахождение на учете 1200 лиц в качестве нуждающихся в жилье, 110 фактов предоставления в аренду квартир без заключения договоров.

Принятыми мерами в бюджет было возращено более 18 млн. тенге, в коммунальную собственность передано 4 квартиры, заключено 94 договора аренды на жилье.

«5 детей-сирот получили квартиры, 1000 лиц сняты с учета, что повысило шансы на получение жилья действительно нуждающихся в нем. На данный момент по этим фактам проводятся досудебные расследования по статьям 189 и 190 УК. По актам прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 28 должностных лица местных исполнительных органов, в том числе 12 - руководящего звена», - сообщили в пресс службе прокуратуры Карагандинской области.

Также по инициативе прокуратуры области акиматом определен уполномоченный орган по контролю за распределением жилья, исполнением соглашений в рамках госпрограммы. Помимо этого рассматривается вопрос по цифровизации процесса приема заявлений на получение жилья посредством электронных порталов.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Генпрокуратура,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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