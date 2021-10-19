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Более тысячи объектов здравоохранения построят в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Октября 2021, 10:58
Более тысячи объектов здравоохранения построят в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о планах в рамках реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2025 году в сельской местности будет достигнута 100% обеспеченность услугами водоснабжения, улучшено состояние 10 тысяч км внутрипоселковых дорог, построено и отремонтировано 12 тысяч км инженерных сетей, 1,1 тысяч объектов здравоохранения, 1,7 тысяч объектов спорта и 1,5 тысяч культуры, модернизировано 5 тысяч сельских школ», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, в 2,5 раза вырастет производительность труда, будет создано 500 тысяч рабочих мест и 1 млн сельских жителей смогут повысить свои доходы.

«Мероприятия проекта «Ауыл - Ел бесігі» существенно улучшат качество жизни селян и придадут новый импульс развитию сельских территорий», - заключил Премьер-Министр.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Инфраструктурные проекты   Ауыл – Ел бесігі   Аскар Мамин  
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