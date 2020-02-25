Более тысячи нарушений трудового и миграционного законодательства РК выявили в 2019 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о нарушениях, допущенных в сфере трудового и миграционного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В прошлом году компании допустили нарушения по оплате труда, бытовому содержанию своих сотрудников. Поэтому в соответствии с поручениями главы государства Генеральной прокуратурой проведены проверки на 95 крупных предприятиях. Были выявлены 1008 фактов нарушений трудового и миграционного законодательства», - сообщил Биржан Нурымбетов на встрече по вопросам привлечения иностранной рабочей силы в Сенате.
При этом, по его словам, из 95 предприятий на 27 выявлены диспропорции в оплате труда.
«Кроме того, были предприняты соответствующие меры, возбуждены административные дела, 363 предупреждения, 333 штрафа. Это были мероприятия, которые были предприняты своевременно», - отметил министр.
Он подчеркнул, что в казахстанском законодательстве в отношении работников с одинаковой квалификацией должны быть одни и те же условия труда и заработная плата.
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