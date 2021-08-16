Более тысячи нарушений санитарных норм выявили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за месяц выявили 76 нарушений санитарных норм. С начала года – 1 044, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в конце прошлой недели члены мониторинговой группы в одном из развлекательных заведений Петропавловска обнаружили свадебное тордество. С владельцами заведения провели профилактическую беседу и собрали материал.
«Подобные факты выявлены в нескольких заведениях. С гостями провели профилактические беседы. На владельцев заведений собрали материалы по административной статье «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и передали их в департамент санитарно-эпидемиологического контроля», - сообщили в пресс-службе.
Северо-Казахстанская область по распространению коронавируса находится в «красной» зоне. По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в регионе выявили 163 новых случая инфицирования, из которых 90 приходятся на Петропавловск.
- Систему «Ashyq» внедрят во всех учреждениях образования и воспитания Алматы
- Какие карантинные меры будут в школах Алматы
- Локдаун выходного дня продлили в Алматы
- 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
- Карантин продлили в Шымкенте
- Ералы Тугжанов поручил утвердить алгоритм выявления непривитых работников сферы услуг
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана