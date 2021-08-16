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Более тысячи нарушений санитарных норм выявили в СКО

16 Августа 2021 21:36
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Более тысячи нарушений санитарных норм выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за месяц выявили 76 нарушений санитарных норм. С начала года – 1 044, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в конце прошлой недели члены мониторинговой группы в одном из развлекательных заведений Петропавловска обнаружили свадебное тордество. С владельцами заведения провели профилактическую беседу и собрали материал.

«Подобные факты выявлены в нескольких заведениях. С гостями провели профилактические беседы. На владельцев заведений собрали материалы по административной статье «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и передали их в департамент санитарно-эпидемиологического контроля», - сообщили в пресс-службе.

Северо-Казахстанская область по распространению коронавируса находится в «красной» зоне. По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в регионе выявили 163 новых случая инфицирования, из которых 90 приходятся на Петропавловск.



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#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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